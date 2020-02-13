الحرس الملكي وجامعة نايف يوقعان مذكرة تعاون

2020-02-13

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الرياض

أبرمت رئاسة الحرس الملكي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مذكرة تفاهم بين الطرفين تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والتدريبية، حيث جرت مراسم التوقيع بين رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان.

ويأتي هذا التعاون تجسيداً للنهضة الشاملة التي تعيشها هذه البلاد الطاهرة على جميع الأصعدة والمستويات وتحقيقاً لأسس التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية، وإكمالاً للرسالة التعليمية والتدريبية بالحرس الملكي بما يواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

حضر التوقيع معالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري.

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بعد ذلك كرم معالي رئيس الحرس الملكي معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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