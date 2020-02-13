- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم الحرس الملكي وجامعة نايف يوقعان مذكرة تعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الرياض
أبرمت رئاسة الحرس الملكي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مذكرة تفاهم بين الطرفين تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والتدريبية، حيث جرت مراسم التوقيع بين رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان.
ويأتي هذا التعاون تجسيداً للنهضة الشاملة التي تعيشها هذه البلاد الطاهرة على جميع الأصعدة والمستويات وتحقيقاً لأسس التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية، وإكمالاً للرسالة التعليمية والتدريبية بالحرس الملكي بما يواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
حضر التوقيع معالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد بن سعيد العمري.
بعد ذلك كرم معالي رئيس الحرس الملكي معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الملكي وجامعة نايف يوقعان مذكرة تعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.