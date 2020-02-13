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شكرا لقرائتكم فيديو.. هدية تذكارية من الصين لمركز الملك سلمان للإغاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 – الرياض
قدمت الصين هدية تذكارية إلى المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وسلم السفير الصيني في المملكة الهدية التي كُتب عليها باللغة العربية :” إن الله يحب المحسنين ” إلى المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد وقَّع ستة عقود لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في الصين؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم المساعدات إلى الصين لمساعدتها في مواجهة آثار فيروس كورونا الجديد.
وتشمل مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة توفير أجهزة الأشعة الصوتية، والتنفس الصناعي، وصدمات القلب، ومراقبة المريض، ومضخات الحقن الوريدية، ومضخات المحاليل الوريدية، وأجهزة الغسيل الكلوي، حيث يبلغ مجموع تلك الأجهزة 1159 جهازًا طبيًا، إضافة إلى كميات كبيرة من الألبسة العازلة و الأغطية والكمامات N95.
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