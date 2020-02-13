السعودية | الصحة السعودية: لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة؛ مبينة أنها تطبق الإجراءات الاحترازية في المنافذ.

وقالت الوزارة في حسابها على تويتر "بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة".

وكان مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة قد بادر منذ بداية اكتشاف الفيروس في الصين باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات والتنسيق التام مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذا الحدث والتصدي له من خلال اتخاذ عدد من الاحترازات الوقائية، ومنها مراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الأخرى المتاحة، والتنسيق مع هيئة الطيران المدني بتقييم حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين، بهدف توفير المعلومات للأشخاص الذين قد يسافرون إلى المناطق المسجّل فيها إصابات ولرصد القادمين منها وتطبيق التقييم الصحي لهم في المنافذ، ومن ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم.

وأعادت الصحة طمأنة الجميع أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، حيث يتم تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشدّدة.