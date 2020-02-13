، شاهد.. السفير الصيني لـ"الخليج 365": وفيات "كورونا" ستنخفض بصورة أكبر ،

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أعرب السفير الصيني في المملكة تشن وي تشينغ لـ"الخليج 365" عن تفاؤله بأن نسبة الوفيات من جراء الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد ستنخفض بصورة أكبر في المستقبل.
وأشار في رده على "الخليج 365" إلى أن هناك تضخيماً إعلامياً بهذا المرض: "إن نسبة الوفيات لفيروس كورونا الجديد حوالي 2% وهذا يعتبر مستوىً منخفضاً".
وأضاف: "هذا الفيروس جديد، وفي بدايات ظهوره وانتشاره، وبالتالي هناك صعوبة في اكتشاف وتشخيص وعلاج هذا المرض بصورة كاملة".
وأكد في كلمته في حفل مراسم توقيع مساهمة المملكة العربية لدعم جمهورية الصين الشعبية لمكافحة فيروس كورونا- كوفيد 19 بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أن هناك مؤشرات إيجابية في الوضع الحالي للفيروس، حيث ظلت نسبة الوفيات لفيروس "كورونا" الجديد حوالي 2% الذي يعتبر مستوىً منخفضاً، وقد بدأ عدد الحالات المؤكدة يتدنى في جميع أنحاء الصين، ما عدا مقاطعة هوبي، وذلك يدل على أن الفيروس تحت السيطرة عليه، ويمكن مكافحته، منوهًا بأنه تحت دعم المملكة والمجتمع الدولي سنحظى بكل تأكيد بالانتصار النهائي في مكافحة الوباء. السفير الصيني تشن وي تشينغ فيروس كورونا الجديد
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 03:30 PM
قال: نسبتها للفيروس الجديد حوالي 2% وهذا يعتبر مستوىً منخفضاً
أعرب السفير الصيني في المملكة تشن وي تشينغ لـ"الخليج 365" عن تفاؤله بأن نسبة الوفيات من جراء الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد ستنخفض بصورة أكبر في المستقبل.
وأشار في رده على "الخليج 365" إلى أن هناك تضخيماً إعلامياً بهذا المرض: "إن نسبة الوفيات لفيروس كورونا الجديد حوالي 2% وهذا يعتبر مستوىً منخفضاً".
وأضاف: "هذا الفيروس جديد، وفي بدايات ظهوره وانتشاره، وبالتالي هناك صعوبة في اكتشاف وتشخيص وعلاج هذا المرض بصورة كاملة".
وأكد في كلمته في حفل مراسم توقيع مساهمة المملكة العربية لدعم جمهورية الصين الشعبية لمكافحة فيروس كورونا- كوفيد 19 بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أن هناك مؤشرات إيجابية في الوضع الحالي للفيروس، حيث ظلت نسبة الوفيات لفيروس "كورونا" الجديد حوالي 2% الذي يعتبر مستوىً منخفضاً، وقد بدأ عدد الحالات المؤكدة يتدنى في جميع أنحاء الصين، ما عدا مقاطعة هوبي، وذلك يدل على أن الفيروس تحت السيطرة عليه، ويمكن مكافحته، منوهًا بأنه تحت دعم المملكة والمجتمع الدولي سنحظى بكل تأكيد بالانتصار النهائي في مكافحة الوباء.
، شاهد.. السفير الصيني لـ"الخليج 365": وفيات "كورونا" ستنخفض بصورة أكبر ،
المصدر : الخليج 365
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