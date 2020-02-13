السعودية اليوم / مدينة سلطان للخدمات الإنسانية تستخدم تقنية الروبوت في عمليات استبدال مفصل الركبة



الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

أطلق مركز الجراحات المتقدمة في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية بمدينة الرياض برنامجًا متخصصًا لجراحات استبدال مفصل الركبة عن طريق تقنية الذراع الروبوتية التي تعد الأحدث من نوعها في المملكة، وذلك بهدف إجراء الجراحات اللازمة للمحتاجين لها من المرضى الذين يعانون من آلام مفصل الركبتين والاحتاك فيها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المدينة على مواكبة التقنيات الطبية الحديثة وتوطينها في المملكة مع توفير فريق متعدد التخصصات الطبية من أبناء المملكة يمتلك مهارات طبية ضمن أعلى المعايير العالمية وذلك لإجراء مثل هذه الجراحات الصعبة.

وتعتمد "تقنية الروبوت" على تطورات تقنية تُمكن الجرّاح من رؤية المنطقة التي يجرى عليها الجراحة عبر الأبعاد الثلاثية، والتمييز بين الأنسجة المجاورة للركبة لتجنب تضررها لا سمح الله مع إجراء القطع العظمي للأجزاء التالفة من الركبة بدقة عالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لموازنة المفصل ووضع المفصل الصناعي في موضع مناسب وبشكل دقيق .

وتحسن هذه التقنية الحديثة من الأداء الوظيفي والحركة لركبة المريض مقارنة بالجراحة التقليدية مما يُسهم في تسريع فترة التعافي بإذن الله خلال فترة وجيزة، كما تعد آمنة بل وتقلل من المضاعفات الجراحية مقارنة بالعملية التقليدية.

// انتهى //

15:11ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.