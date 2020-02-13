السعودية اليوم / وفد من هيئة الولاية على أموال القاصرين يزور هيئة القصّر بدولة الكويت الشقيقة



الكويت 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

زار فد الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة مديرة عام قطاع الدعم التنفيذي للهيئة وفاء بنت سليمان العجروش, يرافقها عدد من مسؤولي الهيئة أمس, مقر الهيئة العامة لشؤون القصر بدولة الكويت الشقيقة، وذلك بهدف الاطلاع والتعرف على تجربة الهيئة العامة لشؤون القصّر بالكويت، وتبادل الخبرات المهنية والتقنية ومستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين والمشمولين بالنظام.

وكان في استقبال وفد الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين خلال زيارته, مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصّر بدولة الكويت براك بن علي الشيتان، وعدد من المسؤولين بالهيئة.

ورحب الشيتان بالوفد الزائر لهيئة القصّر بالكويت، ثم قدمت وفاء العجروش باسمها وباسم معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وأعضاء المجلس الشكر والتقدير على حسن الاستقبال والضيافة في الهيئة العامة لشؤون القصّر.

واطلع الوفد خلال الزيارة على التعريف بنشاط هيئة القصّر وأهدافها ومهامها، كما تباحث الطرفان حول سبل وتعزيز التعاون بينهما، وتبادل الخبرات المهنية والتقنية في المجالات المختلفة.

وأشاد وفد الهيئة بما شاهده خلال الزيارة من حسن التنظيم، وذلك وفق أحدث النظم الإدارية والإلكترونية المعمول بها في مجال شؤون القاصرين وخدمات المستفيدين والمشمولين بالنظام وفق الضوابط الشرعية والنظامية.

وأعربت رئيسة وفد الهيئة عن شكرها وتقديرها لرئيس ومسؤولي هيئة القصر بالكويت الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنية لهم المزيد من التقدم والرقي.

// انتهى //

14:39ت م

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