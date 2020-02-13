السعودية اليوم / اختتام " ملتقى السلامة 2020 "



الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

اختتمت اليوم فعاليات" ملتقى السلامة 2020 " بمقر المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض ، الذي تناول مدى ثلاثة أيام أعمال الفرق التخصصية وعني بهندسة إجراءات أعمال السلامة بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات ودعم أعمال التوعية وفق المستجدات والتطورات الاقتصادية ، كذلك مجموعة من أوراق العمل المتعلقة بكود البناء السعودي وآلية إصدار رخص البناء والتفتيش ، واعتماد جهات التفتيش على المباني بالإضافة إلى دور المكاتب الاستشارية الهندسية في مجال التفتيش على المباني ,

وأسهمت الأوراق المقدمة من متخصصين بتحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة بتطبيق كود البناء السعودي ويعزز الإجراءات الوقائية لحماية الأرواح والممتلكات .

وتوج الملتقى بتوقيع مجموعة من أوجه التعاون المشترك بين الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة للموضوعات المتعلقة بكود البناء السعودي وكذلك آلية اصدار تراخيص البناء للمستودعات بالإضافة لآلية اصدار تراخيص الانشطة التجارية والمهنية .

وعبر معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو عن سعادته بهذا التعاون بين الدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية وكذلك اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ،وعده امتداداً للتعاون القائم بما يعزز ويسهم في تنسيق الجهود وإيجاد التكامل والتناغم بين الجهات المعنية بتطبيق كود البناء السعودي وبما ينعكس على الواقع الميداني والمتمثل بحماية الأرواح والممتلكات.

ومن جانبه أوضح مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السلامة اللواء خالد بن عبدالكريم العوده أن الملتقى خرج بالعديد من التوصيات من خلال فرق العمل والأوراق العلمية التي قدمت التي ستسهم بإذن الله في تعزيز الجانب الوقائي ورفع مستوى السلامة العامة .

// انتهى //

14:37ت م

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