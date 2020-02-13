السعودية اليوم / "الصحة": لم تُسجّل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا الجديد بالمملكة



الرياض 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

أكدت وزارة الصحة، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة؛ مبينة أنها تطبق الإجراءات الاحترازية في المنافذ.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

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14:35ت م

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