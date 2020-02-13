السعودية اليوم / بلدية سيهات تزيل 9 مسالخ غير مُرخصة



الدمام 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

أزالت بلدية سيهات التابعة لبلدية محافظة القطيف 9 مسالخ غير مُرخصة و38 حوشا عشوائيا في عدد من المزارع ببلدة النابية، يعمل فيها مقيمون لا يحملون شهادات صحية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن هذه المسالخ لم تحصل على ترخيص من البلدية، وتم إزالتها حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، مشيراً الى أن أعمال الإزالة تمت بعد توجيه عدد من الانذارات، فيما تم تحرير محاضر الضبط وإكمال الإجراءات النظامية حيالها.

من جهته بين رئيس بلدية سيهات المهندس فواز المطيري، أن الذبح خارج المسالخ النظامية يعد مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية، ومصدر خطر على صحة وسلامة المستفيدين، لافتاً إلى أن مخاطر الذبح خارج المسالخ تأتي من غياب الكشف الصحي البيطري على المواشي قبل الذبح وبعده، وعدم توافر الاشتراطات الصحية في الموقع، إضافة إلى عدم توافر الشهادات الصحية لدى الجزارين المتجولين، وعدم التخلص من مخلفات الذبائح بطرق صحيحة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق العقوبة والإجراءات النظامية في حق المخالفين بحسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

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14:26ت م

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