السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم معرضه في لندن بإبراز الجهود الإنسانية للمملكة



لندن 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية اليوم معرضه الذي أقامه في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة البريطانية لندن، حيث أبرز من خلاله جهود المملكة الإنسانية والإغاثية والتعريف بالنجاحات التي حققتها المملكة العربية

وقام فريق المركز على مدى أيام المعرض بتعريف الزوار بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر المركز عبر عروض مرئية وكتيبات ومقاطع وأفلام وثائقية عما يقدم لـ 47 دولة مستفيدة وما نفذ في اليمن بشكل خاص ومنها مشروع "مسام" لنزع الألغام، ومشروع تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية، ومركز الأطراف الصناعية لمن بترت أطرافهم جراء الأزمة التي افتعلها الحوثيون في اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم المركز الدكتور سامي الجطيلي : إن الهدف من المعرض هو اطلاع الزوار على أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة بصفته الذراع الإنساني للمملكة العربية السعودية، ونعرض لهم إنجازاتنا و التي استطعنا من خلالها أن نصل إلى 47 دولة حتى الآن بأكثر من 4.4 مليارات دولار أمريكي، مشددا على أن رسالة المركز تقوم على نشر العمل الإنساني في كافة أنحاء العالم.

وحظي المعرض بزيارة العديد من الشخصيات الرسمية والغير رسمية المهتمة بالمجال الإنساني والإغاثي إضافة إلى بعض المنظمات والهيئات غير الحكومية الذين اطلعوا على محتوياته المختلفة وأشادوا بمستوى التنظيم والتميز الذي ظهر به.

// انتهى //

14:11ت م

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لندن 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية اليوم معرضه الذي أقامه في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة البريطانية لندن، حيث أبرز من خلاله جهود المملكة الإنسانية والإغاثية والتعريف بالنجاحات التي حققتها المملكة العربية السعودية في مجال الأعمال الإنسانية والتطوعية التي تندرج ضمن رؤية المملكة 2030.وقام فريق المركز على مدى أيام المعرض بتعريف الزوار بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر المركز عبر عروض مرئية وكتيبات ومقاطع وأفلام وثائقية عما يقدم لـ 47 دولة مستفيدة وما نفذ في اليمن بشكل خاص ومنها مشروع "مسام" لنزع الألغام، ومشروع تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية، ومركز الأطراف الصناعية لمن بترت أطرافهم جراء الأزمة التي افتعلها الحوثيون في اليمن.وقال المتحدث الرسمي باسم المركز الدكتور سامي الجطيلي : إن الهدف من المعرض هو اطلاع الزوار على أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة بصفته الذراع الإنساني للمملكة العربية السعودية، ونعرض لهم إنجازاتنا و التي استطعنا من خلالها أن نصل إلى 47 دولة حتى الآن بأكثر من 4.4 مليارات دولار أمريكي، مشددا على أن رسالة المركز تقوم على نشر العمل الإنساني في كافة أنحاء العالم.وحظي المعرض بزيارة العديد من الشخصيات الرسمية والغير رسمية المهتمة بالمجال الإنساني والإغاثي إضافة إلى بعض المنظمات والهيئات غير الحكومية الذين اطلعوا على محتوياته المختلفة وأشادوا بمستوى التنظيم والتميز الذي ظهر به.// انتهى //14:11ت م0123

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.