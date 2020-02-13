شكرا لقرائتكم خبر عن المصورة «أماني القحطاني» تحصد 3 أوسمة شرفية عالمية والان نبدء بالتفاصيل

• أماني: السعودية لديها مواهب في كل مجال خاصة فنون التصوير

حققت المصورة الفوتغرافية السعودية آماني القحطاني عضو جمعية "إعلاميون"، ثلاثة اوسمة شرفية في مسابقة (بوكا باي للعام 2020)، وذلك ضمن النسخة الثانية من المسابقة والمقامة حالياً في مقدونيا تحت رعاية الاتحاد الدولي لفن التصوير FIAP والجمعية الامريكية للتصوير PSA.

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وعبرت المصورة أماني القحطاني عن فخرها بهذه الأوسمة وأنها أوسمة للوطن وأنها لا تمثل نفسها فقط في هذه المسابقات العالمية، وإنما تمثل زملائها المصورين السعوديين، موضحة أن "صورة المدخن" لرجل من مدينة بوشكار الهندية، نالت وسامين شرف "Victory.PW" "و"GRADAC PGI" في صالون مقدونيا، أما صورة "نساء الهمر" بوادي اومو السفلي في أثيوبيا، فنالت وسام الشرف "FK OHRID" في صالون الجبل الأسود.

وأكدت عضو جمعية "إعلاميون"، أن السعودية لديها مواهب في كل مجال وخاصة في مجال التصوير بكل أقسامه، مشجعة زملائها المصورين للمبادرة والمشاركة في المسابقات العالمية، ومطالبة الجهات الحكومية والإعلامية والسياحية، بتنظيم أنشطة تنافسية محلية ودعوة المصورين على مستوى العالم للمشاركة فيها، لأنها إحدى السبل العالمية لإظهار النجاحات الكبير التي يحققها الوطن والنهضة الحضارية التي تعيشها السعودية.

وتملك القحطاني إضافة إلى عضويتها بجمعية "إعلاميون" السعودية، عضوية جمعية اتحاد العرب للمصورين وعضوية الجمعية الأمريكية للتصوير الضوئي، وتملك سلسلة تجارب محلية وعالمية في عالم التصوير والتوثيق، والمشاركة في المسابقات والمهرجانات العالمية المتخصصة في مجال التصوير، وتمثل السعودية كمصورة محترفة وذلك من عام 2014، ولها مشاركات متنوعة في فعاليات عالمية، مثل: حديقة الافندر في لندن، وحديقة الفراولة، والريف الإنجليزي وحديقة الفراش والحديقة المضيئة في دبي، ومتحف اللوفر في ابو ظبي، وتشارك في رحالات تصوير دولية في بلدان مختلفة.