شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين: شعبنا لن ينسَ مواقف المملكة والان نبدء بالتفاصيل

قال سفير الصين لدى المملكة تشن وي تشينغ، أن مساعدات المملكة قطرة غيث لمواطني ووهان، وشعب الصين لن ينس مواقفها، وأسجل شكر الصين لقيادة المملكة على هذا الدعم.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وقع 6 عقود مساهمة المملكة لدعم جمهورية الصين الشعبية لمكافحة فيروس كورونا الجديد، وتشمل العقود توفير أجهزة ومسلتزمات طبية.