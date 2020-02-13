شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين: شعبنا لن ينسَ مواقف المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وقع 6 عقود مساهمة المملكة لدعم جمهورية الصين الشعبية لمكافحة فيروس كورونا الجديد، وتشمل العقود توفير أجهزة ومسلتزمات طبية.
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