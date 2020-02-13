شكرا لقرائتكم الربيعة : وفرنا احتياجات الصين لمواجهة كورونا في 5 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-13 متابعات الخليج 365 – الرياض أكد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة أن المركز استجاب لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم المساعدة اللازمة للصين لمساعدتها على مواجهة فيروس كورونا المستجد. Advertisements وقال الربيعة إن المركز وفر احتياجات الصين بعد مرور 5 أيام فقط على توجيه الملك سلمان وجارٍ نقلها إلى الصين خلال الخمسة أيام التالية.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة وقع ستة عقود لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في الصين.

وتشمل مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة توفير أجهزة الأشعة الصوتية، والتنفس الصناعي، وصدمات القلب، ومراقبة المريض، ومضخات الحقن الوريدية، ومضخات المحاليل الوريدية، وأجهزة الغسيل الكلوي، حيث يبلغ مجموع تلك الأجهزة 1159 جهازًا طبيًا، إضافة إلى كميات كبيرة من الألبسة العازلة و الأغطية والكمامات N95. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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