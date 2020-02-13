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تسجيل 254 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة بالصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ بكين سجلت الصين 254 حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 242 حالة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس. Advertisements وأفادت السلطات الصحية في الصين بأن عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء ظهوره في الصين بلغ 59,804 حالات، فيما سجلت 1367 حالة وفاة. وسجل إقليم هوبي 14,840 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت اللجنة الصحية في إقليم هوبي أنها غيرت معايير تشخيص الفيروس المستخدمة لتأكيد الحالات المصابة بالفيروس، مضيفة أنه منذ اليوم، سوف نضيف الحالات التي شخصت سريريا إلى عدد الحالات المصابة المؤكدة، مبينة أن هذا التغيير يهدف لضمان تلقى المرضى العلاج في الوقت المناسب.



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