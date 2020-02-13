محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة نسائية وبجوائز 2 مليون ريال بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية وبإشراف الهيئة العامة للترفيه، وبمشاركة لأول مرة للعنصرالنسائي تنطلق اليوم (الخميس) بطولة شتاء الرياض للبلوت وتقام البطولة في واجهة الرياض (من 13 فبراير- 22 فبراير الجاري).

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بحسابه في «تويتر» أمس عدد المشاركين في البطولة، والذي وصل للرقم 18 ألف مشارك، وتبلغ قيمة جوائزها مليوني ريال للفائزين. ويقود البطولة أكثرمن 600 حكم.الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية الهيئة العامة للترفيه بطولة شتاء الرياض للبلوت 13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 02:45 PM بمشاركة نسائية وبجوائز 2 مليون ريال Advertisements تحتضنها واجهة الرياض.. انطلاق بطولة شتاء الرياض للبلوت تحتضنها واجهة الرياض.. انطلاق بطولة شتاء الرياض للبلوت بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية وبإشراف الهيئة العامة للترفيه، وبمشاركة لأول مرة للعنصرالنسائي تنطلق اليوم (الخميس) بطولة شتاء الرياض للبلوت وتقام البطولة في واجهة الرياض (من 13 فبراير- 22 فبراير الجاري).

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بحسابه في «تويتر» أمس عدد المشاركين في البطولة، والذي وصل للرقم 18 ألف مشارك، وتبلغ قيمة جوائزها مليوني ريال للفائزين. ويقود البطولة أكثرمن 600 حكم. الكلمات المفتاحية ، تحتضنها واجهة الرياض.. انطلاق بطولة شتاء الرياض للبلوت ،

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