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محمد بن مسعود - الدمام - أجرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المحترف التشيلي روني فرنانديز، عملية جراحية لتثبيت العظم في أحد المراكز المتخصصة في علاج الإصابات الرياضية في تشيلي، وقد تكللت العملية الجراحية بالنجاح.
وكان "روني" قد تعرّض لكسر في عظمة الساق "الشظية" خلال التمرين؛ حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 4 أشهر.
يشار أن إدارة الفيحاء قد تعاقدت، أول أمس، مع لاعب خط الهجوم المدغشقري الدولي فانيفا إيما أندرياتسيما، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي 2019- 2020م؛ ليعوض غياب روني فرنانديز، بعد أن حصلت على موافقة لجنة الاحتراف، وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تسجيل اللاعب بدلًا عن التشيلي روني فرنانديز.
ويستعد فريق الفيحاء لمواجهة الهلال في وقت لاحق من اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.نادي الفيحاء المحترف التشيلي روني فرنانديز
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 02:23 PM
أجرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المحترف التشيلي روني فرنانديز، عملية جراحية لتثبيت العظم في أحد المراكز المتخصصة في علاج الإصابات الرياضية في تشيلي، وقد تكللت العملية الجراحية بالنجاح.
وكان "روني" قد تعرّض لكسر في عظمة الساق "الشظية" خلال التمرين؛ حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 4 أشهر.
يشار أن إدارة الفيحاء قد تعاقدت، أول أمس، مع لاعب خط الهجوم المدغشقري الدولي فانيفا إيما أندرياتسيما، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي 2019- 2020م؛ ليعوض غياب روني فرنانديز، بعد أن حصلت على موافقة لجنة الاحتراف، وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تسجيل اللاعب بدلًا عن التشيلي روني فرنانديز.
ويستعد فريق الفيحاء لمواجهة الهلال في وقت لاحق من اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
، جراحة ناجحة لمهاجم الفيحاء روني فرنانديز ،
المصدر : الخليج 365
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