، إطلاق ماجستير علوم الرياضة والنشاط البدني لطالبات جامعة الملك سعود1442هـ ،

محمد بن مسعود - الدمام - لإعداد الكوادر المؤهلة لرفع مستوى الوعي المجتمعي عن أهمية ممارسة الرياضة

أطلقت جامعة الملك سعود، ممثلة بكلية علوم الرياضة والنشاط والبدني، برنامج ماجستير علوم الرياضة والنشاط البدني للطالبات، إضافة إلى برنامج البكالوريوس والدبلوم العالي في التربية البدنية بالشراكة مع وزارة التعليم.

جاءت هذه الخطوة في إطار المساهمة في إعداد الكوادر النسائية المؤهلة لرفع مستوى الوعي المجتمعي عن أهمية ممارسة المرأة السعودية للرياضة والأنشطة البدنية.

وقال عميد كلية علوم الرياضة والنشاط والبدني الدكتور سليمان بن عمر الجلعود: جميع البرامج التي تقدمها الكلية بجميع أقسامها سواء برنامج الماجستير أوالبكالوريوس أو برنامج الدبلوم العالي في التربية البدنية، تأتي متزامنةً ومتوائمةً مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على أهمية بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط اجتماعي تفاعلي إيجابي يتيح العيش في بيئة حيوية جاذبة، توفر مستوى عالياً من جودة الحياة، وتتطلب تضافر الجهود والتعاون والعمل المشترك؛ لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية الغالية.

وقدم "الجلعود" الشكر لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ولمدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر ووكيل الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد الحميزي ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة غادة بنت سيف على توفير كافة المتطلبات الأساسية لتوفير البيئة التعليمة الملائمة وتسهيل الإجراءات الضرورية لبدءالبرنامج في التوقيت الذي أقرته الجامعة.

من جهته، أكد وكيل الكلية للدارسات العليا والبحث العلمي الدكتور طارق بن علي الصالحي، أن الكلية استعدت منذ وقت مبكر بتجهيز القاعات الدراسية والمنشآت الرياضية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة من عضوات هيئة التدريس وموظفات لاستقبال الطالبات، وإجراء الاختبارات الخاصة بالقدرات البدنية.

وأشار "الصالحي" إلى أنه يتم قبول الطالبات اللاتي انطبقت عليهن شروط الالتحاق ببرنامج الماجستير.

ولمزيد من المعلومات حول إجراءات وشروط التقديم يرجى زيارة الصفحة الخاصة علىموقع عمادة الدراسات العليا بالبوابة الإلكترونية لجامعة الملك سعود للتقديم على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442 والمتوفرة على الرابط dgs.ksu.edu.sa

وللتعرف على شروط القبول ببرامج الدراسات العليا بالأقسام الأكاديمية بالكلية يمكنكمالاطلاع عليها بالدخول على الرابط https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/737جامعة الملك سعود برنامج ماجستير علوم الرياضة وزارة التعليم