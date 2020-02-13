محمد بن مسعود - الدمام - طلبات إجراءات القبول تتم عبر منصة "أبشر– التوظيف" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للسجون على رتبة "جندي" للرجال. وذكرت الإدارة أن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر منصة "أبشر– التوظيف" على الرابط التالي www.jobs.sa.وزارة الداخلية المديرية العامة للسجون 13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 02:21 PM طلبات إجراءات القبول تتم عبر منصة "أبشر– التوظيف" Advertisements إعلان نتائج القبول المبدئي لمديرية السجون على رتبة "جندي" إعلان نتائج القبول المبدئي لمديرية السجون على رتبة "جندي" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للسجون على رتبة "جندي" للرجال. وذكرت الإدارة أن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر منصة "أبشر– التوظيف" على الرابط التالي www.jobs.sa. الكلمات المفتاحية ، إعلان نتائج القبول المبدئي لمديرية السجون على رتبة "جندي" ،

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