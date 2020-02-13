شكرا لمتابعة خبر عن «بلدية ينبع» تحذر من قيادة المركبات حول «دوار السفن» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبهت بلدية محافظة ينبع اليوم الخميس على قائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر حول دوار السفن . وأكدت أن العمل لازال جارياً حوله ، وأن الإقتتاح كان بشكل جئي لتسهيل الحركة المرورية . وأشارت إلى أن المنطقة لا زالت منطقة عمل ، وأنه يجب على قائدي المركبات القيادة بحذر . Advertisements

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