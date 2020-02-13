شكرا لمتابعة خبر عن طريقة تسجيل الأسرة للحصول على الدعم إذا كان عائلها فاقدا للأهلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف برنامج حساب المواطن اليوم الخميس المستندات المطلوبة لتسجيل الأسرة إذا كان عائلها “المستفيد الرئيسي” فاقداً للأهلية .

وأكد “حساب المواطن ” أنه يحق للأسرة إذا كان الزوج به قصور عقلي أو طرأ عليه مرض يمنعه من حسن إدارة الأمور والتصرف ، أو المجنون بحيث فقد أهليته ، أن تتقدم من خلال زوجته للحصول على الدعم للأسرة ، بعد إرفاق المستندات التالية :

صك شرعي بعدم الأهلية .

يمكن إرفاق مستند أو شهادة من المستشفى توضح الحالة المرضية ، ليتم تسجيل الزوجة مستفيد رئيسي بعد اختيار عائل الأسرة فاقد الأهلية .