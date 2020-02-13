شكرا لمتابعة خبر عن طريقة تسجيل الأسرة للحصول على الدعم إذا كان عائلها فاقدا للأهلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف برنامج حساب المواطن اليوم الخميس المستندات المطلوبة لتسجيل الأسرة إذا كان عائلها “المستفيد الرئيسي” فاقداً للأهلية .
وأكد “حساب المواطن ” أنه يحق للأسرة إذا كان الزوج به قصور عقلي أو طرأ عليه مرض يمنعه من حسن إدارة الأمور والتصرف ، أو المجنون بحيث فقد أهليته ، أن تتقدم من خلال زوجته للحصول على الدعم للأسرة ، بعد إرفاق المستندات التالية :
صك شرعي بعدم الأهلية .
يمكن إرفاق مستند أو شهادة من المستشفى توضح الحالة المرضية ، ليتم تسجيل الزوجة مستفيد رئيسي بعد اختيار عائل الأسرة فاقد الأهلية .
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تسجيل الأسرة للحصول على الدعم إذا كان عائلها فاقدا للأهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.