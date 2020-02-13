شكرا لمتابعة خبر عن «بلدي العاصمة» يخاطب الأمانة بشأن تحقيقات رقصة «الهيب هوب» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يعتزم أعضاء المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، مناقشة رفع خطاب إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية حال عدم تجاوب الأمانة بالكشف عن نتائج التحقيق في فقرة رقصة «الهيب هوب».

وأكد المجلس أنه خاطب الأمانة مرتين للكشف عن نتائج التحقيق وتوضيح ما جرى إزاء المخالفين، إذ قدّموا الرقصة في أول أيام عيد الفطر من العام الماضي.

وكان الفيديو قد أثار استياء المواطنين إذ كان الاحتفال لا يمتّ للموروث الشعبي ‏بأي علاقة.