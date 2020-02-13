شكرا لمتابعة خبر عن معونة مالية للعامل العاجز مؤقتًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضحت هيئة حقوق الإنسان ، أن العامل المصاب، يستحق في حال عجزه المؤقت الناتج عن إصابة عمل معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة 60 يوماً.
وأضافت الهيئة عبر الحساب الرسمي على تويتر، أنه يستحق مقابلاً مالياً يعادل 75 % من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
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