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الرياض - علي القحطاني - تم أول بث للأذان من ‎المسجد النبوي الشريف عبر أثير استديوهات ‎المدينة المنورة للعالم عام 1373 هـ. وبدأ البث بأذان صلاة العشاء، بصوت الشيخ عبدالعزيز بخاري، رحمه الله في عام ١٣٧٣ هـ، كأول بث ينطلق لكل العالم. وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الفيديو الذي نشرته إمارة منطقة المدينة المنورة، عبر حسابها على موقع «تويتر»، بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة.

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