شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏الزعاق يعلن موعد انخفاض حدة الموجة الباردة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن الموجة الباردة ستبدأ تخف حدتها من بعد الزوال على عموم ‎المملكة، ومن بعد ظهر هذا اليوم تنكمش الموجة الباردة على جميع المناطق . وأضاف أن درجات الحرارة ستبدأ بالتحسن التدريجي ببطىء طوال الأسبوع القادم. وأعلن عن حالة مطرية قادمة بعدها.

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