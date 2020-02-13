قرر مدير “صحة الطائف”، سعيد بن جابر القحطاني، إحالة عدد من الموظفين بمستشفى ميسان العام ومستشفى السحن للتحقيق.
وبحسب “سبق”، فاجئ “القحطاني”، العاملين بمستشفيات جنوب الطائف، بجولة ميدانية في العاشرة من مساء أمس، ضمن زيارة غير مجدولة وبشكل سري.
ومن بين الملاحظات التي تم تدوينها، تلك المتعلقة بإجراءات الفرز في أقسام الطوارئ وتطبيقات إجراء مكافحة العدوى وملاحظات حول جودة الخدمة.
كما قرر القحطاني تكريم عدداً من أسماء العاملين المميزين ممن رصد فاعلية أدائهم، معتزماً تكريمهم تشجيعاً لهم وتحفيزاً.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة ليلية مفاجئة لمدير صحة الطائف في ميسان والسحن.. وقرارات لم يتوقعها بعض العاملين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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