محكمة تقضي بإعدام أرقام هواتف استخدمها مشبوهون في جدة.. والكشف عن الجريمة التي ارتكبوها

قررت محكمة الاستئناف بجدة تأييد حكما بإلغاء 6 أرقام جوالات لجناة مدانين باستخدامها في ترويج المخدرات، وعدم إعادة صرفها.

وحسب “عكاظ” كانت محكمة جدة الجزائية أدانت المحكمة المتهمين بحيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار وحيازة 0.5 جرام من الهيروين المخدر بقصد التعاطي ومقاومة أحدهم للفرقة القابضة بقوة وعنف.

وقررت المحكمة سجن وجلد وإبعاد 5 مقيمين لإدانتهم بحيازة وترويج وتعاطي الحشيش المخدر. وغلظت السجن على أحد الجناة لثبوت مقاومته رجال الأمن. وشملت الأحكام السجن 6 شهور للمتعاطين، و30 شهرا للمدانين بالترويج، وتغريمهم بين 1500- 2000 ريال، وجلدهم بين 60 – 300 جلدة.

وفرضت المحكمة غرامات مالية على المحكومين تودع قيمتها في حساب مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب المديرية العامة لمكافحة المخدرات. وإبعادهم عقب انتهاء محكوميتهم، وعدم السماح لهم بالعودة للمملكة إلا في ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.