صممها وافي البخيت.. مندوب السعودية يقدم هدية قيمة لأمين الأمم المتحدة

التقى المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس؛ وذلك في مكتب الأخير بنيويورك.

وقدم السفير عبدالله المعلمي، في بداية اللقاء، هدية تذكارية من المملكة مهداة للأمم المتحدة، مكونة من لوحة فنية تحمل شعار الأمم المتحدة مرسومًا بالخط العربي؛ حيث تشكل ديباجة ميثاق الأمم المتحدة الذي استخدمت عباراته لتشكيل اللوحة، مظهرًا إبداعيًّا يبرز جمال وروعة الخط العربي الذي نال إعجاب الأمين العام للأمم المتحدة، واصفًا الهدية بالرائعة والقيمة.

كما بحث السفير المعلمي، خلال اللقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأهم القضايا على الساحة الدولية، والجهود الأممية المبذولة في سبيل معالجتها.

يُذكر أن هذه اللوحة رسمت بيد الخطاط والفنان السعودي وافي البخيت، الذي شارك بعدد من اللوحات الفنية في المعرض الذي نظمه وفد المملكة العربية السعودية بالتعاون مع نادي اللغة العربية في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في شهر ديسمبر الماضي.. مشاركة أبرزت جمال وروعة الخط العربي، وحازت استحسان وإعجاب الجميع، لا سيما في ظل إعلان وزارة الثقافة في المملكة عام ٢٠٢٠ عامًا للخط العربي.

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