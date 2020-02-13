بعد بلوغهم السن النظامية.. 8 حالات لتمديد خدمة الموظفين 3 منها تخص المعلمين

حددت المادة «105» من لائحة الخدمة المدنية، حالات تمديد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السنَّ النظامية للإحالة على التقاعد.

وشملت حالات تمديد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السنَّ النظامية، وهي:

أ - أن يكون المرشح من ضمن الفئات الوظيفية التي يجوز التمديد لها بموجب الأوامر والقرارات المنظمة لذلك، الصادرة من السلطة المختصة.

ب - أن يكون لدى المرشح ندرة في التخصُّص والخبرة يصعب معها تعويضه بالبديل المناسب له خلال ثلاثة أشهر.

ج - أن يكون المرشح لائقًا صحيًّا لممارسة العمل.

د - ألا يكون المرشح ممن سبق أن خُفّض سنه من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ 13/ 11/ 1407 هـ الموافق لتاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 134 لعام 1407 هـ.

هـ - أن تقوم الجهة الحكومية الراغبة في التمديد، بتزويد وزارة الخدمة المدنية بمن يراد تمديد خدمته قبل بلوغه سنّ التقاعد بثلاثة أشهر على الأقل.

وخصت المادة 105 من الفصل الخامس (تمديد الخدمة) في الباب الرابع (شغل الوظائف) في لائحة الموارد البشرية التنفيذية، المعلمين وشروط تمديد خدمتهم؛ حيث نصَّت على: إذا بلغ الموظف المشمول باللائحة السن النظامية للإحالة إلى التقاعد أثناء العام الدراسي واقتضت مصلحة العمل تمديد خدمته جاز للوزير تمديد خدمته بما لا يتجاوز بداية العطلة الصيفية لذلك العام، فإن كانت هناك حاجة مُلِحّة تدعو لاستمراره بعد ذلك فللوزير الرفع للمقام السامي بطلب تمديد خدمة الموظف وفقًا للقواعد.

حالات تمديد الخدمة للمعلمين في لائحة الموارد البشرية

حلول سن التقاعد أثناء العام الدراسي.

اقتضاء مصلحة العمل تمديد الخدمة.

ترك العمل مع بداية العطلة الصيفية.

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وحددت وزارة التعليم، ضوابط لتمديد خدمة المعلمين بعد بلوغهم سنّ التقاعد، قبل انقضاء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك في قرار لنائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، أول أمس الثلاثاء، وافق فيه على تمديد خدمة المحالين إلى التقاعد النظامي من شاغلي الوظائف التعليمية، حسب التواريخ المحددة بالهوية الوطنية حتى نهاية العام الدراسي الحالي 1441 هـ بدلًا عن 1-7-1441هـ.

واشترط نائب وزير التعليم تمديد خدمة المحالين إلى التقاعد في العام الجاري، إلى بداية العطلة الصيفية المقبلة، بكونهم بلغوا السن القانونية خلال العام الدراسي، واقتضاء مصلحة العمل استمرارهم، استنادًا لنص اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

وحصرت وزارة التعليم أعداد الموظفين والموظفات وكذلك شاغلي الوظائف التعليمية (رجال وسيدات) والبالغين لسنّ الستين لإحالتهم إلى التقاعد، مع بداية العطلة الصيفية المقبلة.

قرار تمديد خدمة المعلمين المحالين للتقاعد ليس بجديد

وسبق وأصدرت وزارة التعليم تعميمًا لمديري التعليم في مختلف الفروع يقضي بالسماح بتمديد خدمة المحالين إلى التقاعد النظامي إلى بداية العطلة الصيفية.

وفي 27 فبراير 2017، جعلت وزارة التعليم قرار تمديد الخدمة اختياريًا، تحت إقرار من المحال إلى التقاعد النظامي، وتحتسب المدة ضمن الخدمة وليست مكافأة.

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