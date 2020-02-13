بالصور.. تسرب مياه بجدة.. والمرور يدعو لاستخدام طرق بديلة

تسربت مياه بمدينة جدة، اليوم الخميس، عند تقاطع طريق المدينة مع شارع صاري باتجاه الشمال؛ وذلك بعد 4 أيام من تسرب مياه بنفق الأندلس.
ودعا مرور جدة -وفقًا لحساب إمارة مكة المكرمة بتويتر- قادة المركبات إلى استخدام الطرق البديلة لتقاطع طريق المدينة مع شارع صاري باتجاه الشمال؛ وذلك نظرًا إلى تسرب مياه في الموقع.
وأشارت إمارة مكة المكرمة إلى أنه جارٍ في الوقت الحالي التعامل مع الوضع من قبل جهة الاختصاص.
وكان أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وجَّه، يوم الاثنين الماضي، بمعالجة تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة، في أسرع وقت ممكن، مع استمرار وجود فرق الصيانة والمتابعة في الموقع على مدار الساعة لحين انتهاء المشكلة.
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