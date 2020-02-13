توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، انسحاب الكتلة القطبية الباردة عن الأجواء، مشيرًا إلى وجود كتلة دافئة على القطاع الغربي تتحوَّل إلى المناطق الداخلية والشمالية.
وأشار خبير الأرصاد الجوية، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى استمرار تأثير الكتلة الباردة حتى نهاية اليوم الخميس على الوسط، الشرق، والشمال الشرقي بعدها يسود الدفء.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت نشاطًا للرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار اليوم الخميس، مشيرة إلى تكون سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على بعض المرتفعات.
وتابعت هيئة الأرصاد في بيان لها: تنشط الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار، وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، وكذلك على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض».
اقرأ أيضًا:
«كراني» يتوقع موعد رحيل «الزائر القطبي» وموجة صقيع مدتها 48 ساعة
كراني: بعض المناطق تكون تحت عملية مدّ وجزر للبرودة حتى الخميس
كانت هذه تفاصيل خبر كراني يحدد موعد رحيل الزائر القطبي: بشائر الدفء هلت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.