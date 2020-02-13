كراني يحدد موعد رحيل الزائر القطبي: بشائر الدفء هلت

توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، انسحاب الكتلة القطبية الباردة عن الأجواء، مشيرًا إلى وجود كتلة دافئة على القطاع الغربي تتحوَّل إلى المناطق الداخلية والشمالية.

وأشار خبير الأرصاد الجوية، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى استمرار تأثير الكتلة الباردة حتى نهاية اليوم الخميس على الوسط، الشرق، والشمال الشرقي بعدها يسود الدفء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت نشاطًا للرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار اليوم الخميس، مشيرة إلى تكون سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على بعض المرتفعات.

وتابعت هيئة الأرصاد في بيان لها: تنشط الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار، وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، وكذلك على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض».

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