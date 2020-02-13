«حساب المواطن» يفك الاشتباك بين دعم المستفيدين وتحصيل متأخرات البنوك

أوضح برنامج «حساب المواطن» أنه لا يحق للبنوك سحب الدعم المستحق في حسابات المستفيدين حال وجود متأخرات للقرض.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج على استفسار ورده من أحد المتابعين، عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»، قال فيه: «هل يحق للبنك أن يخصم من حساب المواطن لوجود متأخرات للقرض؛ علمًا بأنه خصم مرتين 300 ريال سعودي؟!».

وقال «حساب المواطن»: «أهلًا بك.. لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة، بإمكانك تصعيد الشكوى إلى مؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط:. نسعد بخدمتك».

وكان برنامج حساب المواطن أعلن الاثنين الماضي إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيسي وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

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