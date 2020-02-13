التعليم تحتفل بيوم الإذاعة المدرسية.. أول خطوة لـ«إعلاميي المستقبل»

تحتفل وزارة التعليم ممثلةً في إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، باليوم العالمي للإذاعة المدرسية لعام 2020 تحت شعار «أنا الإذاعة.. أنا التنوّع»، والذي يوافق اليوم الخميس (13 فبراير)، حيث تم اختيار هذا التاريخ تزامنًا مع ذكرى إطلاق إذاعة الأمم المتحدة في 1946.

وأوضحت وزارة التعليم في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الإذاعة المدرسية تعد البداية الحقيقية لليوم الدراسي، من خلال ما يُقدم عبرها من كلمات ومعلومات ومسابقات أثناء الاصطفاف الصباحي، كما أنّها أحد النشاطات اللاصفيّة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمدرسة، وتسهم في توسيع آفاق الطلبة وتنمية أفكارهم العلمية ومهاراتهم، كما تُعد أداة اتصال مباشر بين المدرسة وطلابها، وتكوين صورة إيجابية حيال القضايا الوطنية والتعليمية.

وأضافت وزارة التعليم، أن الإذاعة المدرسية تسهم في كشف وتنمية المواهب لدى الطلبة فيما يتعلّق بالتقديم والإلقاء والإعداد، مما يساعد في إعداد جيل إعلامي للمستقبل، وتعويد الطلبة في مواجهة الجمهور، والتدريب على القراءة السريعة مع الفهم والتلخيص والممارسة، والتدرّب على إجادة اللغة العربية.

كما تحفز الإذاعة المدرسية الطالِب على البحث والتطوير وقراءة المصادر، حيث إنَّ تقديم البرنامج في الإذاعة المدرسيّة يكون مهمّة الطالب، وجميع الفقرات التي تحتويها تكون أيضاً مخصصة للطلاب، لذا فإنّ كل طالب له فقرة يحاول أن تكون من أفضل الفقرات وتُظهِر تميّزها عن بقية الفقرات.

وتسعى الأمم المتحدة من خلال اليوم العالمي للإذاعة المدرسية، إلى تسليط الضوء على التزام اليونسكو بتعزيز الاتصال والتواصل بين مختلف المجتمعات.

Advertisements

وفكرة الاحتفال بيوم الإذاعة المدرسية، جاءت من قبل الأكاديمية الإسبانية للإذاعة، وجرى تقديمها رسمياً من قبل الوفد الدائم الإسباني لدى اليونيسكو في دورته 187 للمجلس التنفيذي في سبتمبر 2011، وأقرّته منظّمة اليونيسكو في 3 نوفمبر من العام نفسه بتاريخ 13 فبراير بوصفه يوماً عالمياً للإذاعة، فيما تمّ إقراره في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2012.

اقرأ أيضًا:

صور توثق عودة طابور الصباح لطلاب «الحد الجنوبي» بعد غياب دام 4 سنوات

بالصور.. مبادرة طلابية لمواجهة «التعصب الرياضي» بقمصان 5 أندية شهيرة