حافظات «خيركم» بجدة يحصدن المراكز الأولى في مسابقة خادم الحرمين

تمكنت حافظات جمعية «خيركم» لتحفيظ القرآن بجدة من تحقيق إنجاز غير مسبوق على مستوى مناطق المملكة، بحصدهن المراكز الأولى في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته تفسيره للبنات في دورتها الـ 22 على مستوى منطقة مكة وترشحهن للمرحلة الختامية على مستوى المملكة.

وهنأ رئيس جمعية «خيركم» بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي حافظات القرآن على هذا الإنجاز العظيم مهديًا الفوز لأهالي جدة وفي مقدمتهم الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة والذي لا يألو جهدًا في دعم حفظة القرآن ورعاية برامج الجمعية على مدى أعوام، وذلك ليس مستغربًا من سموِّه المحبِّ لكتاب الله.

وبهذه المناسبة قال رئيس «خيركم»: «إنَّ هذا الإنجاز الكبير وهو فوز طالباتنا بالمراكز الأولى في ثلاثة فروع من أصل أربعة أثلج صدورنا وهو بفضل الله نتيجة جهود جبارة لبرامج قرآنية مكثفة تقيمها الجمعية على مدى العام لتجهيز طالباتها للمشاركة في المسابقات المحلية والعالمية، ليكن سفيرات لوطنهن في خير المسابقات وأعظمها متمنيًا لهنّ التوفيق والنجاح في المرحلة الختامية من المسابقة».

الجدير بالذكر أنَّ طالبات خيركم حصدن أول ثلاثة مراكز في الفرع الأول والثالث والرابع وهنّ غيداء خالد وصفي وسندس خالد بديوي ومريم محمد الخطيب، فيما كان المركز الثاني في الفرع الثاني من نصيب الطالبة ريم ماهر المدني.

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