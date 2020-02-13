بسمة الميمان في الترتيب الـ13 لأقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط

حصلت السعودية «بسمة الميمان»، على المرتبة الـ13 ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقييم «فوربس»، وهي أول مرة تدخل فيها ضمن قائمة الـ100، ومن جانبها، وجهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عبر حسابها بتويتر، التحية لـ«بسمة الميمان» على تحقيق هذا الترتيب المتقدم، قائلة: «نبارك للسعودية بسمة الميمان المدير الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية بمناسبة حصولها على المرتبة الـ13 ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2020، ضمن تصنيف فوربس الشرق الأوسط».

بدروها، ذكرت «فوربس» عبر موقعها الإلكتروني، أن معظم السيدات المصنفات ضمن قائمة الـ100، صعدن السلم الوظيفي الشاق لعقودٍ، وصولًا إلى أعلى المناصب في مجالاتهن، وأضافت أن قائمة عام 2020 قامت على المعايير المحددة التي تشمل حجم الشركات التي تقدنها هؤلاء السيدات، وإنجازاتهن المحققة خلال العام الماضي، والمبادرات الرائدة التي قدمنها، وإجمالي خبرتهن في مجالاتهن.

وأشارت إلى أن القائمة ضمت هذا العام 21 وجهًا جديدًا، وتشمل 23 جنسيةً مختلفة عبر 28 قطاعًا متنوعًا، وتشكل السيدات العصاميات الجزء الأكبر من القائمة، بواقع 79 سيدة، من بينهم 16 سيدةً أنشأن شركاتهن بأنفسهن، و21 سيدةً يعملن في شركات عائلية.

وضمت القائمة من السعودية أسماء دخلتها من قبل، وهن: رانيا محمود نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، والتي جاءت في المرتبة الثالثة، وسارة السحيمي رئيس السوق المالي السعودي (تداول)، التي حلت في المرتبة الرابعة، وجاءت الشيهانة بنت صالح العزاز، الأمين العام لمجلس الإدارة والمستشار القانوني العام لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، في المرتبة الـ48.

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