الحصيني يتوقع موعد ارتفاع الحرارة من 3 إلى 5 درجات

توقّع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس عضو لجنة «تسميات»، ارتفاعًا في درجات الحرارة يتراوح من «3» إلى «5» درجات غدًا الجمعة، يعقبه ارتفاع آخر بعد غدٍ السبت، مع بقاء الأجواء باردة نسبيًّا على الشمالية والوسطى.



وقال الحصيني -عبر حاسبه على «تويتر»-: «غدًا الجمعة -بإذن الله- ارتفاع في الحرارة، ويتراوح الارتفاع من "3" إلى "5" درجات عما سجلته اليوم الخميس».

وأضاف: «من السبت يطرأ ارتفاع آخر على الحرارة مع بقاء الأجواء باردة نسبيًّا على الشمالية والوسطى في الساعات المتأخرة من الليل، يرافق ذلك حالة جوية خفيفة وسريعة على أجزاء من الشمالية والغربية والوسطى».



وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم- نشاطًا للرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار مناطق (نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض). كما تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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