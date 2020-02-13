السعودية اليوم / تعليم تبوك يختتم الدورات النوعية في أندية الحي للبنين



تبوك 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

احتفلت أندية الحي الترفيهية التعليمية بمنطقة تبوك أمس، باختتام الدورات التدريبية النوعية التي أقيمت خلال الفترة الماضية في أندية الحي للبنين.

وشملت الدورات التدريبية: الذكاء الصناعي, والروبوت, والفنون التشكيلية, والخط العربي, واللغة الإنجليزية, والإسعافات الأولية, فيما شملت الدورات

وجرى خلال الاحتفال الذي حضره رئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ماجد بن عبد الرحمن القعير وكافة منسوبي أندية الحي من قادة ومشرفي مجال وإداريين على عروض حيّة لفريق التايكوندو والكاراتيه.

وألقى نائب رئيس الفريق التنفيذي وممثل أندية الحي للبنين الدكتور عبد الله بن صالح الحارثي كلمة أوضح فيها بأن الدورات التدريبية النوعية التخصصية التي أقيمت في أندية الحي للبنين تجاوزت العشر دورات اجتاز التدريب فيها (310) طلاب، منوّهاً بأن أندية الحي تفتح أبوابها لجميع فئات المجتمع في الفترة المسائية وتمكنهم من الحصول على العضوية للممارسة هواياتهم والمشاركة في الفعاليات والأنشطة داخل هذه الأندية تحت إشراف متخصصين في مختلف المجالات.

يذكر أن أندية الحي إحدى برامج وزارة التعليم التي تشرف عليها شركة تطوير وتأتي دعماً لبرنامج جودة الحياة تحقيقاً لرؤية 2030 ومن أهداف أندية الحي تعزيز القيم الدينية والانتماء الوطني واستثمار أوقات فراغ النشء والشباب بممارسة أنشطة تعليمية وترويحية تلبي الاحتياجات النفسية، وتنمي شخصياتهم في الجوانب الاجتماعية والعقلية، ومن أهدافها أيضاً إيجاد بيئة جاذبة وآمنة داخل الأحياء لجذب الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وسكان الحي, وجذب القطاع العام والخاص للاستثمار في أندية مدارس الحي (الشراكة المجتمعية) , واستثمار المرافق والمنشآت المدرسية داخل الأحياء السكنية وإقامة أندية مدارس حي في الفترة المسائية.

// انتهى //

13:41ت م

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تبوك 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واساحتفلت أندية الحي الترفيهية التعليمية بمنطقة تبوك أمس، باختتام الدورات التدريبية النوعية التي أقيمت خلال الفترة الماضية في أندية الحي للبنين.وشملت الدورات التدريبية: الذكاء الصناعي, والروبوت, والفنون التشكيلية, والخط العربي, واللغة الإنجليزية, والإسعافات الأولية, فيما شملت الدورات الرياضية : كرة الطاولة, وكرة السلة, وكرة الريشة, والكاراتيه, والتايكوندو, وذلك بقاعة الأمير سلطان للأنشطة الطلابية بتبوك.وجرى خلال الاحتفال الذي حضره رئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ماجد بن عبد الرحمن القعير وكافة منسوبي أندية الحي من قادة ومشرفي مجال وإداريين على عروض حيّة لفريق التايكوندو والكاراتيه.وألقى نائب رئيس الفريق التنفيذي وممثل أندية الحي للبنين الدكتور عبد الله بن صالح الحارثي كلمة أوضح فيها بأن الدورات التدريبية النوعية التخصصية التي أقيمت في أندية الحي للبنين تجاوزت العشر دورات اجتاز التدريب فيها (310) طلاب، منوّهاً بأن أندية الحي تفتح أبوابها لجميع فئات المجتمع في الفترة المسائية وتمكنهم من الحصول على العضوية للممارسة هواياتهم والمشاركة في الفعاليات والأنشطة داخل هذه الأندية تحت إشراف متخصصين في مختلف المجالات.يذكر أن أندية الحي إحدى برامج وزارة التعليم التي تشرف عليها شركة تطوير وتأتي دعماً لبرنامج جودة الحياة تحقيقاً لرؤية 2030 ومن أهداف أندية الحي تعزيز القيم الدينية والانتماء الوطني واستثمار أوقات فراغ النشء والشباب بممارسة أنشطة تعليمية وترويحية تلبي الاحتياجات النفسية، وتنمي شخصياتهم في الجوانب الاجتماعية والعقلية، ومن أهدافها أيضاً إيجاد بيئة جاذبة وآمنة داخل الأحياء لجذب الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وسكان الحي, وجذب القطاع العام والخاص للاستثمار في أندية مدارس الحي (الشراكة المجتمعية) , واستثمار المرافق والمنشآت المدرسية داخل الأحياء السكنية وإقامة أندية مدارس حي في الفترة المسائية.// انتهى //13:41ت م0113

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