السعودية اليوم / تعليم القطيف يدشن المشروع الوطني الكشفي لنظافة البيئة



القطيف 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

نظم مكتب التعليم بالقطيف أمس, فعاليات المشروع الكشفي الوطني لحماية ونظافة البيئة ، الذي ينفذه المكتب ممثلاً في وحدة النشاط الطلابي، بحديقة سيهات العامة، بحضور مسؤولين في القطاع الحكومي والأهلي.

وأوضح مساعد مدير مكتب التعليم للشؤون التعليمية بمحافظة القطيف علي بن عبدالله الشهري أنه شارك خلال هذه الفعالية أكثر من 150 كشافًا وتضمنت عددًا من الأركان المتنوعة لمدارس المحافظة وورش كشفية لتدوير الخامات البيئية المستهلكة وندوة كشفية عن التلوث كما صاحبها غرس الأشجار والزهور داخل الحديقة تفعيلا لمبادرة "الشرقية خضراء .

وأكد على أهمية تنفيذ مثل هذه المبادرات والبرامج الكشفية والتطوعية التي تسهم في غرس حس المسؤولية لدى الفرد تُجاه البيئة وتنمي قيم الانتماء والتعاون للحفاظ على ثروات الوطن ،بهدف رفع الوعي لدى النشء والمجتمع ولما له من أثر إيجابي على الصحة وتحسين المنظر الجمالي في الطبيعة .

// انتهى //

13:40ت م

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