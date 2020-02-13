السعودية اليوم / تعليم الباحة يعقد الاجتماع الأول لقائدات مدارس التعليم المستمر



الباحة 19 جمادى الأخرة 1441هـ الموافق 13 فبراير 2020م واس

ناقش الاجتماع الأول لقائدات مدارس التعليم المستمر (الكبيرات )المكلفات بالعمل المسائي بتعليم الباحة، نظام العمل بمدارس تعليم الكبيرات بشقيه الإداري والفني ومهام القائدة تجاه المنشأة التعليمية والدارسات وكل ما يخص المستحقات للمعلمات والدارسات وآلية العمل على تنفيذها ،إضافة إلى آلية تجاوز ضعف القراءة والتحصيل ومعالجتها بالبرامج التعليمية المحفزة .

وشددت مساعدة المدير العام للتعليم لشؤون تعليم البنات بالباحة نوال بنت علي الدرمحي على الاهتمام بالمخرجات التعليمية والمهارية التي لاتتاح إلا بممارسة أساليب التعلم النشط على الدارسات وقياس أثرها على المدى القريب والبعيد لوضع الخطط العلاجية والرفع من المستوى التحصيلي بوجه عام مع ضرورة المحافظة على سلامة بيئة العمل من ناحية الأمن والسلامة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة وتتبع أحوال الدارسات واستقطابهن للاستمرار بالدراسة وتحقيق رؤية المملكة 20 30 للقضاء على الأمية بمختلف صورها من خلال المدارس والبرامج المساندة.

من جهتها أشارت مديرة إدارة التعليم المستمر وفاء الغامدي إلى أهمية الدقة في رفع المعلومات لجميع العاملين بمدارس التعليم المستمر وتعزيز دور البرامج الاثرائية للرفع من مستوى وعي الدارسات ومشاركتهن في البرامج المختلفة التي تناسب قدراتهن ومواهبهن .

// انتهى //

13:37ت م

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