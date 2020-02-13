السعودية اليوم / تسجيل 254 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة بالصين



بكين 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

سجلت الصين 254 حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 242 حالة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.

وأفادت السلطات الصحية في الصين بأن عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء ظهوره في الصين بلغ 59804 حالة، فيما سُجلت 1367 حالة وفاة.

وسجل إقليم هوبي 14840 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الصحية في إقليم هوبي أنها غيرت معايير تشخيص الفيروس المستخدمة لتأكيد الحالات المصابة بالفيروس، مضيفةً أنه " منذ اليوم، سوف نضيف الحالات التي تم تشخيصها سريريا إلى عدد الحالات المصابة المؤكدة، مبينةً أن هذا التغيير يهدف لضمان تلقى المرضى العلاج في الوقت المناسب.

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13:34ت م

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