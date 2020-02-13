السعودية اليوم / بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل



بروكسل 19 جمادى الآخرة 1441ه الموافق 13فبراير 2020 م واس

بدأ وزراء الصحة لدول الاتحاد الأوروبي اجتماعًا طارئًا ، اليوم في بروكسل ، لبحث كيفية منع انتشار فيروس (كوفيد 19) في جميع أنحاء القارة الأوروبية.

ويعقد الوزراء لقاءهم وسط تفشي الوباء الذي أصاب حوالي 60 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

وانضم مايك ريان ، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية ، إلى نقاش الوزراء عبر رابط الفيديو.

وقال جانيز ليناريتش ، مفوض إدارة الأزمات ، قبل الاجتماع إن خطر انتشار الفيروس في أوروبا لا يزال "منخفضًا ، لكنه قد يزيد.

وستركز المناقشات خلال الاجتماع على المسائل الصحية ، إلى جانب قضايا مثل حظر السفر أو القيود المفروضة.

وفرضت العديد من الدول قيود السفر على الزوار الجدد إلى الصين ونظم الاتحاد الأوروبي حتى الآن إعادة حوالي 500 من مواطنيه الذين كانوا في الصين.

ويناقش الوزراء أيضًا كيفية تسهيل الشراء المشترك لمعدات الحماية من قبل الدول الأعضاء في محاولة لتجنب النقص المحتمل ،وكيفية مساعدة البلدان الثالثة التي لديها أنظمة صحية أقل صلابة.

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13:28ت م

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