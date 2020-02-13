السعودية اليوم / محاضرة دينية بتعاوني تبوك غداً



تبوك 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد في المنطقة، غداً، محاضرة دينية بعنوان " الكلمة"، وذلك بعد صلاة المغرب بجامع الملك عبدالعزيز بحي الفيصلية الجنوبية بتبوك.

وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة دروس ومحاضرات ومناشط المكتب لهذا العام.

// انتهى //

13:20ت م

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