

الرباط 19 جمادى الاخرة 1441 ه موافق 13 فبراير 2020 م واس

أعلن المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة- الإيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك عن مبادرة المنظمة لتقديم 10 منح دراسية سنويا لتدريب وتأهيل الأطباء من الدول الإفريقية الأعضاء بالإيسيسكو، في المركز المغربي المختص في أمراض وجراحات الجهاز العصبي، لخدمة مواطني دولهم في هذا التخصص المهم بعد عودتهم إليها.

وأوضح بيان للمنظمة اليوم أن إعلان الدكتور سالم بن محمـد المالك، جاء خلال زيارة قام بها إلى جانب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبد الله بن سعد الغريري، وسفير المملكة المغربية بالرياض مصطفى المنصوري، إلى مركز العلوم العصبية بالرباط، التابع لمؤسسة الحسن الثاني لمكافحة أمراض الجهاز العصبي، للاطلاع على ما يقدمه المركز من خِدْمات.

وخلال الزيارة قدم الدكتور عبد السلام الخمليشي، رئيس مؤسسة الحسن الثاني، شرحا وافيا عن أنشطة المركز وما يوفره من علاجات، سواء جراحية أو من خلال التدخلات بواسطة التصوير الإشعاعي، موضحا أن دور المركز لا يقتصر فقط على تقديم العلاج، لكنه يجري الأبحاث والدراسات في مجال أمراض الجهاز العصبي، ويستقبل عددا من الأطباء من الدول الإفريقية لتدريبهم وتأهيلهم للحصول على الشهادات العليا في تخصصات جراحة المخ والأعصاب.

وقد رحب الدكتور الخمليشي بالمبادرة، مؤكدا تقديره لدور الإيسيسكو الكبير في مجالات عملها بالتربية والعلوم والثقافة، وكانت الموافقة على توقيع اتفاقية خاصة بين المنظمة والمركز لتنظيم هذه المنح، والإعلان عن المعايير المطلوب توافرها في الأطباء الأفارقة الذين سيلتحقون بها، بالتنسيق بين الإيسيسكو والمركز الوطني المغربي للعلوم العصبية.

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13:19ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة الإيسيسكو تعلن عن مبادرة لتدريب وتأهيل عشرة أطباء أفارقة متخصصين في المخ والأعصاب سنويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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