السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف وفرع الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية يبحثان أوجه التعاون



عرعر 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

بحث فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الحدود الشمالية وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة أوجه التعاون بينهما خلال استقبال مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة مطارد بن دخيل أمس لمدير هيئة الشمالية خالد بن ناصر بن حميد.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة ومناقشة الخطط المستقبلية لجوانب العمل المشترك والأفكار والمبادرات التي تسهم في نمو وازدهار المنطقة.

// انتهى //

13:16ت م

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