ثقافي / "الحوار الوطني" يقيم برنامج "تنمية مهارات الاتصال في الحوار"



سكاكا 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

ينظم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالتعاون مع مجلس شباب الجوف دورة تدريبية بعنوان "تنمية مهارات الاتصال في الحوار "، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بمقر مجلس شباب الجوف بمدينة سكاكا.

وأوضح مشرف المركز بمنطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن البرنامج يستهدف موظفي القطاع الحكومي والخاص ، والعاملين في القطاع الخيري وجميع فئات المجتمع، حيث إنه يُكسب المشارك المهارة في الحوار والاتصال الفعال مع الآخرين وتطبيق المهارات اللفظية المناسبة أثناء الحوار.

وبين أن هذا البرنامج يأتي ضمن حزمة من البرامج التي تنفذها أكاديمية الحوار للإسهام في نشر ثقافة الحوار وترسيخ قيمه.

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13:09ت م

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