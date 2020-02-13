

مكة المكرمة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

ضبطت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية أمس, مطبخاً عشوائياً داخل أحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية، وذلك في إطار جهودها لمتابعة مختلف المواقع التي يمكن أن تُستغل بطرق غير نظاميه من قبل المُخالفين.

وأوضحت البلدية أن المطبخ يعمل بشكل عشوائي في مخالفة صريحة لنظام العمل والاشتراطات الصحية ،و جرى إتلاف 40 كيلو جراماً من الدجاج و 150 كيلو جراماً من اللحوم مجهولة المصدر، وإغلاق الموقع وتسليم العمالة المُخالفة للجهات الأمنية لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

// انتهى //

13:09ت م

0097





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية العزيزية تضبط مطبخاً عشوائياً داخل أحد الأحياء السكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.