السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الإدارية تستضيف اللقاء السنوي للشبكة العربية الأوروبية للقيادة في التعليم العالي



القاهرة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

تستضيف المنظمة العربية للتنمية الإدارية اللقاء السنوي للشبكة العربية الأوروبية للقيادة في التعليم العالي "ARELEN" والذي يعقد بمقر المنظمة بالقاهرة يوم الإثنين القادم بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة كارديف متروبوليتن بالمملكة المتحدة، بهدف توفير منتدى دولي للجامعات الأعضاء للقاء ومناقشة الأمور ذات الاهتمام وتبادل الآراء ومشاركة الممارسات الجيدة وإيجاد حلول للقضايا والتحديات المعاصرة التي تواجه مجتمع التعليم العالي.

وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر القحطاني في تصريح له اليوم، أنه سيشارك في اللقاء العديد من رؤساء الجامعات والكليات العربية والأوربية لمناقشة محاور اللقاء التي تركز على تحليل القضايا ذات الصلة بالجامعات في المنطقة في مرحلة التطور الحالية.

ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى تمكين المشاركين من التفكير في القضايا والتحديات الرئيسية وتطوير الاستجابات لاعتمادها في جامعاتهم، وتبادل الخبرات وتطوير قدراتهم القيادية وتطوير التفاهم وتعزيز الروابط فيما بينهم وتشريع نظام الإدارة الداخلي لكي يتم تحضيره لمستقبل هذا القطاع، كما يهدف أيضا إلى استكشاف التحديات العالمية التي تواجه الجامعات في المنطقة العربية.

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13:07ت م

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