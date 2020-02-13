السعودية اليوم / كلية الحاسب بجامعة القصيم تختتم حملتها "الوعي بالاستخدام الآمن والإيجابي للإنترنت "



بريدة 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

اختتمت جامعة القصيم مُمثلة بوحدة خدمة المجتمع بكلية الحاسب - شطر الطالبات- أمس حملة توعوية لرفع مستوى الوعي بالاستخدام الآمن والإيجابي للإنترنت، والتقنية الرقمية بصفة عامة لجميع فئات المجتمع، بمناسبة " اليوم العالمي للإنترنت الآمن "، تحت شعار " معاً من أجل إنترنت أفضل"، استفاد منها 150 شخصاً من مختلف الأعمار .

ونفذت الحملة على مدى يومين في عدد من مدارس الثانوية العامة ببريدة، وكذلك في مستشفى بريدة المركزي.

وسلطت طالبات كلية الحاسب خلال الحملة الضوء على الاستخدامات الإيجابية للتقنية، واستكشاف الدور الذي يمكن أن يقوم به الجميع من أجل المساعدة في إيجاد مجتمع إنترنت أفضل وبيئة رقمية أكثر أمانًا، كما تم تقديم النصائح التي تعزز الوعي لدى مستخدمي الإنترنت وتعريفهم بطرق الاستخدام الأمثل والإيجابي للإنترنت.

// انتهى //

13:05ت م

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