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الجبير يستعرض أوجه التعاون مع رئيس وزراء رومانيا

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استعراض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير أوجه التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية رومانيا ، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

جاء ذلك خلال استقبل رئيس وزراء جمهورية رومانيا لودوفيك أوربان، بمقر الحكومة في العاصمة بوخارست، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ا عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية رومانيا.

‏‏حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.

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