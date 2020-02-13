شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الدفاع المدني : أي عمل جديد يواجه عدد من التحديات والان نبدء بالتفاصيل
أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو خلال ملتقى السلامة 2020 في الرياض ، أن أي عمل جديد يواجه عدد من التحديات لكنه قادر على تجاوزها لتحقيق أهدافه المنشودة ..
جاء ذلك خلال توقيع الفريق العمرو ، ووزير الشؤون القروية ، مذكرة تفاهم بين الدفاع المدني والشؤون القروية في ملتقى السلامة 2020.
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