شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الدفاع المدني : أي عمل جديد يواجه عدد من التحديات والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو خلال ملتقى السلامة 2020 في الرياض ، أن أي عمل جديد يواجه عدد من التحديات لكنه قادر على تجاوزها لتحقيق أهدافه المنشودة ..

جاء ذلك خلال توقيع الفريق العمرو ، ووزير الشؤون القروية ، مذكرة تفاهم بين الدفاع المدني والشؤون القروية في ملتقى السلامة 2020.