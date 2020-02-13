الصحة: لا إصابات بـ كورونا في المملكة

2020-02-13

متابعات الخليج 365 – الرياض

أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل حتى اليوم الخميس أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة.

وشددت الصحة في تغريدة لها عبر تويتر، على أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

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وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1310 حالات، وذلك بعدما رحلت 242 حالة جديدة في مقاطعة هوبي، بسبب الإصابة بالفيروس.

وأوضحت اللجنة الصحية في مقاطعة هوبي، خلال تقريرها اليومي بآخر التحديثات المتعلقة بالفيروس المستجد، أنه تم تسجيل 14840 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 58000 مصاب.

وكانت دراسة حديثة أظهرت أن الأطفال والنساء أقل عرضة من الرجال للإصابة بفيروس كورونا الجديد والذي عرفته منظمة الصحة العالمية باسم كوفيد 19، وأن البالغين أكثر عرضة للإصابة بالفيروس لأنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، الأمر الذي يضعف قدرتهم على درء العدوى.

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